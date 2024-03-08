Польские фермеры продлевают блокаду украинской границы. Уже сейчас это принесло эмоциональные и экономические последствия нашей стране. Протесты в Польше оказывают большое влияние на цены продуктов в Украине. Эксперты прогнозируют, что ждать цен на продукты в украинских магазинах.

Эксперт Мирового банка Оксана Руженкова прогнозирует, что цены на ряд продуктов начнут дешеветь. К этому привела блокада границы. В частности, это касается цены на ряд продуктов украинских производителей. Например, эксперт не сомневается, что к началу лета все шансы подешеветь в цене еще на 10% имеют яйца, сахар, подсолнечное масло, с большой вероятностью — куриное мясо и продукты из него.

При этом она предупреждает, что цены на молочку дешеветь не будут. Напротив, стоимость будет дальше расти.

Удорожание цен объясняется тем, что в Украине есть проблемы с поголовьем. Кроме того, дорожает, электроэнергия и логистика не подешевели. Может просесть в ценах разве что самый ходовой сегмент молочки в полиэтиленовых пакетах и ​​не более 3%.

Стоит отметить, что цены на молоко "Простонаше" 1% составляют в среднем 42,60 грн. за бутылку объемом 900 мл. Это немного выше, чем в прошлом месяце, когда цена составляла 41,36 грн за тот же объем. В то же время молоко бренда "Яготинское" 2,6% продается несколько дешевле, стоит 40,79 грн за бутылку объемом 900 мл.

Источник: Фокус.

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