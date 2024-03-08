Цены на ингредиенты для блинов в разных украинских супермаркетах разнятся - где-то можна купить дешевле.

Масленицу украинцы будут праздновать в этом году с 11 по 17 марта. В эти дни принято готовить вареники, клецки, выпекать пироги, запекать мясные блюда. Но самым главным блюдом этого праздника считаются – блины. Стало известно, сколько будет стоить приготовить блины к Масленице. Цены на основные ингридиенты выросли в разы, согласно данным Минфина .

Так, для приготовления блинов с начинкой, как соленой, так и сладкой, украинцам нужно выложить из своего кармана около 370 гривен. Подсчитали также цену 20 блинчиков без ничинки - она ​​составляет 66 гривен.

Цены на ингредиенты для блинов в разных украинских супермаркетах выглядят следующим образом:

У АТБ пакет молока "Яготинское" 2,6% объемом 0,9 л стоит 35,7 грн, у Сильпо – 43,19 грн, а у Novus – 37,69 грн, что в среднем составляет 38,86 грн.

Цена на яйца по 1 шт. отличается в АТБ (3,8 грн), Сильпо (4,59 грн) и Varus (4,29 грн), что в среднем за 4 яйца по рецепту составляет 16,9 грн.

Мука пшеничная "Хуторок" весом 1 кг доступна за 19,9 грн в АТБ, 20,59 грн в Сильпо, и 23,35 грн в Novus, что в среднем стоит 21,12 грн.

Пачка сливочного масла "Бело" Крестьянское 72,6% массой 200 г стоит в среднем 75,16 грн.

Подсолнечное масло "Олейное" (1 бутылка 870 мл) средней ценой 51,16 грн.

Пакет сахара массой 1 кг стоит 28,4 грн в АТБ и 29,9 грн в Varus, что в среднем по данным портала Минфин – 29,52 грн.

Ванильный сахар стоит в среднем 1,5 грн за пачку.

Сыр кисломолочный "Молокия" 5% массой 350 г стоит в АТБ – 53,9 грн, в Сильпо – 51,99 грн.

Цена за баночку сметаны "Простонаше" 20%, 200 г составляет в среднем 29,4 грн.

Куриное филе стоит в Сильпо 16,17 грн за 100 г, Varus – 16,3 грн, и Novus – 16,9 грн, что в среднем за 300 г для рецепта составляет 49,35 грн.

Килограмм репчатого лука обходится в АТБ за 15,65 грн, в Varus за 14,5 грн, и в Сильпо за 16 грн, что в среднем за 2 луковицы примерно 200 г составляет 3,1 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.