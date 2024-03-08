Приготовление завтрака по этому рецепту не займет много времени, а результатом будет невероятно вкусное и полезное блюдо.

Ведь для приготовления такого завтрака, а именно фаршированных яблок, используются питательные и полезные ингредиенты.

«На завтрак, как перекус и просто так», - рассказала об этом рецепте завтрака фудблогер и автор кулинарной страницы Виктория Марченко.

По ее словам, яблоки по этому рецепту получаются очень нежные и ароматные.

Для приготовления шести фаршированных яблок понадобятся непосредственно яблоки, сыр кисломолочный 200 г, ванильный сахар 10 г, изюм или другие сухофрукты в зависимости от пожеланий, орешки.

Интересный рецепт завтрака.

«Если любите корицу, обязательно добавьте в сыр», – посоветовала фудблогер.

Также автор кулинарной страницы посоветовала не использовать сахар, если яблоки и так сладкие.

Интересный рецепт завтрака.

Ход приготовления фаршированных яблок на завтрак следующий: творог пробиваем блендером, добавляем другие ингредиенты и перемешиваем.

Из яблок необходимо вырезать серединку.

«Если так получилось, что вырезали насквозь и внизу дырка, то перед начинкой поставьте туда несколько орешков, чтобы начинка не вытекла», - поделилась советом Виктория.

Интересный рецепт завтрака.

Сверху на яблоки со смесью выложить орешки и поставить в духовку. Запекаются яблочки при температуре 175-180 около 25-30 мин. Время зависит от сорта яблок.

Перед подачей на стол, по желанию, можно полить медом.

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