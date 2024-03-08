Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), объявила о плановом обновлении тарифов на водоснабжение и водоотвод, информирует Today.ua.

Повышение тарифов объясняется долгосрочным недофинансированием водоканалов, которое также углубилось в результате начавшейся россией войны в Украине. Известно, что рост тарифа не минует и Киев.

Просмотреть стоимость водоотвода и водоснабжения хотели еще в прошлом 2023 году, однако были вынуждены отложить это дело на потом. Однако в 2024 году проблемы водоканалов остались на своем месте. Необходимость в дополнительных средствах для очистки воды, роста цен на электроэнергию, задолженности потребителей и выплат зарплат заставляют провести двухэтанное повышение цен на воду. 1 апреля цены поднимутся на 12%, а 1 июля – еще на 14%.

С апреля жители Киева будут вынуждены платить по 40,77 грн/кубометр, а с июля – 46,80 грн/кубометр. Это превышает нынешнюю стоимость 16 гривен.

Ранее Politeka также писала о повышении цен на два популярных фрукта. Речь идет о бананах и яблоках, включая выращиваемые в Украине. Стоимость отечественных яблок в среднем – 21,48 грн за килограмм, в то время как в феврале они стоили 19,35 грн. Цены на бананы в Украине также увеличились, достигнув 68,68 грн. за килограмм, когда в феврале стоили 64,90 грн.

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