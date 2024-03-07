У столиці вже заплановано наступне підвищення вартості, яке відбудеться 1 липня, і мешканці мають очікувати на двоетапне зростання тарифів.

Починаючи з 1 березня, вартість комунальних послуг залишається без змін, оскільки Кабінет Міністрів раніше обіцяв, що тарифи на газ, електроенергію та тепло не будуть підвищені до кінця опалювального сезону. Проте не варто радіти передчасно, оскільки тарифи на водопостачання в більшості міст України незабаром збільшиться.

Місцеві водоканали планують підняти тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 квітня 2024 року. У Києві тариф зросте до 40,8 гривень за кубометр, що означає збільшення на 35%.

У столиці вже заплановано наступне підвищення вартості води, яке відбудеться 1 липня, тож мешканці мають очікувати двоетапне зростання тарифів у 2024 році. Від липня ціна за кубометр збільшиться на 15%, досягнувши 46,9 гривень. В результаті, протягом року вода в столиці подорожчає на 16,52 гривень за кубометр, або на 54% порівняно з поточними тарифами.

Варто зазначити, що кожен місцевий водоканал самостійно вирішує про зміну тарифів на основі економічної обґрунтованості, тому розмір підвищення вартості послуг може відрізнятися в різних містах. Подібно до столиці, у багатьох регіонах також заплановане поетапне збільшення вартості водопостачання.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що тарифи на основні комунальні послуги, такі як опалення, електроенергія та газ для населення, залишатимуться незмінними до кінця опалювального періоду. Традиційно цей період закінчується на початку або в середині квітня, в залежності від погодних умов.

Джерело: The Рage.

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