Начиная с 1 марта стоимость коммунальных услуг остается без изменений, поскольку Кабинет Министров ранее обещал, что тарифы на газ, электроэнергию и тепло не будут повышены до конца отопительного сезона. Однако не стоит радоваться преждевременно, поскольку тарифы на водоснабжение в большинстве городов Украины вскоре увеличатся.

Местные водоканалы планируют поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1 апреля 2024 года. В Киеве тариф вырастет до 40,8 гривен за кубометр, что означает увеличение на 35%.

В столице уже запланировано следующее повышение стоимости воды, которое состоится 1 июля, и жители должны ожидать двухэтапный рост тарифов в 2024 году. С июля цена за кубометр увеличится на 15%, достигнув 46,9 грн. В результате, за год вода в столице подорожает на 16,52 гривен за кубометр, или на 54% по сравнению с текущими тарифами.

Стоит отметить, что каждый местный водоканал самостоятельно решает изменение тарифов на основе экономической обоснованности, поэтому размер повышения стоимости услуг может отличаться в разных городах. Подобно столице, во многих регионах также запланировано поэтапное увеличение стоимости водоснабжения.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее сообщал, что тарифы на основные коммунальные услуги, такие как отопление, электроэнергия и газ для населения будут оставаться неизменными до конца отопительного периода. Традиционно этот период истекает в начале или середине апреля, в зависимости от погодных условий.

Источник: The Рage.

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