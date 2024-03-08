Для приготовления этого салата из пекинской капусты используются вкусные, полезные и яркие ингредиенты.
Среди них красный перчик и желтая кукуруза.
«Мы просто обожаем его всей семьей», - рассказала об этом салате из пекинской капусты фудблогер и автор страницы «Mishuhism».
Для его приготовления требуются такие ингредиенты: пекинская капуста, сладкий перец, свежий огурец, помидор, консервированная кукуруза, копченая грудка или балык, сухарики и майонез для заправки.
Салат "Цветок" из пекинской капусты.
Пекинскую капусту шинкуем. Перец, огурец, помидор и грудинку или балык необходимо нарезать полосками. Добавляем сухарики, консервированную кукурузу, заправляем майонезом и салат «Цветок» готов!
Напомним, что заправлять салат из пекинской капусты можно не только майонезом. Существует много способов быстро приготовить вкусный и ароматный соус. Самый простой из них – соединить майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить.
Салат "Цветок" из пекинской капусты.
Также будет вкусно, если полить салат с пекинской капустой соевым соусом и растительным маслом.
Кроме того, овощные салаты, в том числе из пекинской капусты, заправляют обычным несладким йогуртом. Таким образом блюдо получится легким и менее калорийным.
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