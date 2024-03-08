Этот салат из пекинской капусты называется «Цветок» и имеет не только хороший вкус, но и очень аппетитный вид.

Для приготовления этого салата из пекинской капусты используются вкусные, полезные и яркие ингредиенты.

Среди них красный перчик и желтая кукуруза.

«Мы просто обожаем его всей семьей», - рассказала об этом салате из пекинской капусты фудблогер и автор страницы «Mishuhism».

Для его приготовления требуются такие ингредиенты: пекинская капуста, сладкий перец, свежий огурец, помидор, консервированная кукуруза, копченая грудка или балык, сухарики и майонез для заправки.

Салат "Цветок" из пекинской капусты.

Пекинскую капусту шинкуем. Перец, огурец, помидор и грудинку или балык необходимо нарезать полосками. Добавляем сухарики, консервированную кукурузу, заправляем майонезом и салат «Цветок» готов!

Напомним, что заправлять салат из пекинской капусты можно не только майонезом. Существует много способов быстро приготовить вкусный и ароматный соус. Самый простой из них – соединить майонез и сметану, добавить чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить.

Салат "Цветок" из пекинской капусты.

Также будет вкусно, если полить салат с пекинской капустой соевым соусом и растительным маслом.

Кроме того, овощные салаты, в том числе из пекинской капусты, заправляют обычным несладким йогуртом. Таким образом блюдо получится легким и менее калорийным.

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