Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал в социальной сети, как сделать мясо сочным и мягким благодаря специальному маринаду, который можно и нужно делать дома.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса на ваш выбор
- 0,5 л кефира
- 0,5 л сильногазированной минеральной воды
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1/2 ч. л. копченой паприки
- 1/2 ч. л. сушеного чеснока
- 1/2 ч. л. сушеного лука
- 1/2 ч. л. сушеного имбиря
- 5 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- 2 веточки чабреца
- 3 лавровых листка
- 1 ст. л. соли
Инструкции:
В глубокой миске соедините соль, перец, имбирь, паприку, горчицу, тимьян, и добавьте лавровый лист с остальными приправами, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков и приправы растворились должным образом.
Мясо хорошенько вымойте под проточной водой и обсушите полотенцем. После наряжте его большими кубиками или кусочками, поместите его в маринад. Хорошо перемешайте снова, чтобы мясо равномерно пропиталось в маринаде.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее проверьте, не осталось ли кусков слипшегося мяса, накройте миску пленкой или крышкой и оставьте в холодильнике на 8-12 часов.
На следующий день достаньте маринад с мясом и по желанию можете добавить лук, нарезанный кольцами. Можете обжарить мясо на гриле или на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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