Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления маринада для мяса на сковороде или шашлыка.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал в социальной сети, как сделать мясо сочным и мягким благодаря специальному маринаду, который можно и нужно делать дома.

Ингредиенты:

1 кг мяса на ваш выбор

0,5 л кефира

0,5 л сильногазированной минеральной воды

1 ст. л. дижонской горчицы

1/2 ч. л. копченой паприки

1/2 ч. л. сушеного чеснока

1/2 ч. л. сушеного лука

1/2 ч. л. сушеного имбиря

5 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

2 веточки чабреца

3 лавровых листка

1 ст. л. соли

Инструкции:

В глубокой миске соедините соль, перец, имбирь, паприку, горчицу, тимьян, и добавьте лавровый лист с остальными приправами, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков и приправы растворились должным образом.

Мясо хорошенько вымойте под проточной водой и обсушите полотенцем. После наряжте его большими кубиками или кусочками, поместите его в маринад. Хорошо перемешайте снова, чтобы мясо равномерно пропиталось в маринаде.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее проверьте, не осталось ли кусков слипшегося мяса, накройте миску пленкой или крышкой и оставьте в холодильнике на 8-12 часов.

На следующий день достаньте маринад с мясом и по желанию можете добавить лук, нарезанный кольцами. Можете обжарить мясо на гриле или на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.