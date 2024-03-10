На своей странице в Instagram победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, какую вкуснятину можно приготовить из обычного картофеля.

Если вам надоело пюре, обычный жареный или печеный картофель, то победитель "Мастер Шеф" советует приготовить блюдо, которое он назвал "Крошка Картошка" – запеченную картошку с золотистой корочкой и вкуснейшим соусом.

Рецепт очень простой. Для приготовления крошки-картошки победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

картофель (небольшого размера) – 1 кг

растительное масло – 30 г

соль и перец – по вкусу

Для соуса:

маринованный огурец – 2 шт.

зелень (зеленый лук, укроп)

яйцо куриное вареное – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез (или по желанию можно заменить сметаной) – 3 ст.л.

Сначала победитель "Мастер Шеф" хорошо вымывает картофель и отваривает его в мундирах до готовности. Каждую картофелину нужно осторожно раздавить с помощью тарелки.

Выкладываем давленный картофель на противень, застеленный пергаментом, или в сковороду. Сверху смазываем растительным маслом, посыпаем солью и перцем. Отправляем картофель в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Чтобы приготовить соус к "крохке картошке" победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский очень мелко нарезает огурцы, зелень, яйца и чеснок. Смешиваем все с майонезом или сметаной – и можно подавать.

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