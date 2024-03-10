Как приготовить пышный омлет на завтрак показала фудблогер и автор страницы «Смачно з Наталі».
«Он такой воздушный, как облако», - говорит об этом омлете фудблогер.
Для приготовления пышного омлета понадобится совсем немного ингредиентов: яйца 3 шт., молоко 2,5% 125 г, соль.
Кроме того, для приготовления пышного омлета понадобятся стеклянная порционная жаропрочная форма для запекания в духовке, Фудблогер использовала диаметра 9 см, высотой 5 см.
Как приготовить пышный омлет.
Ход приготовления простой: взбалтываем яйца, вливаем молоко, добавляем соль, специи по желанию, перемешиваем.
«Если вы не уверены в своей форме, то смажьте ее сливочным или оливковым маслом. Переносим в сковороду. Можно готовить и в кастрюле с толстым дном. Вливаем в сковороду кипяток. Накрываем крышкой и готовим на водяной бане при интенсивном кипении 15 мин», - рассказала автор страницы.
Как приготовить пышный омлет.
По словам хозяйки, при приготовлении пышного омлета ничего контролировать не нужно. Главное, чтобы вода хорошо кипела.
Вот и все, нежнейший омлет готов.
Последние шаг – проводим лопаткой по краю и переворачиваем пышный омлет на тарелку.
Подавать такой омлет можно с помидорами, зеленью и прочими вкусными ингредиентами.
В комментариях к рецепту пышного омлета другие хозяйки решили поделиться своими впечатлениями от блюда и опытом:
«Я делала в баночке 0.5 л на водяной бане. Не опадает»,
«Готовлю такой в силиконовой форме в кастрюле с водой. Выходит супер!»,.
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