Омлет по этому рецепту получится очень пышным, аппетитным на вид в очень вкусным.

Как приготовить пышный омлет на завтрак показала фудблогер и автор страницы «Смачно з Наталі».

«Он такой воздушный, как облако», - говорит об этом омлете фудблогер.

Для приготовления пышного омлета понадобится совсем немного ингредиентов: яйца 3 шт., молоко 2,5% 125 г, соль.

Кроме того, для приготовления пышного омлета понадобятся стеклянная порционная жаропрочная форма для запекания в духовке, Фудблогер использовала диаметра 9 см, высотой 5 см.

Как приготовить пышный омлет.

Ход приготовления простой: взбалтываем яйца, вливаем молоко, добавляем соль, специи по желанию, перемешиваем.



«Если вы не уверены в своей форме, то смажьте ее сливочным или оливковым маслом. Переносим в сковороду. Можно готовить и в кастрюле с толстым дном. Вливаем в сковороду кипяток. Накрываем крышкой и готовим на водяной бане при интенсивном кипении 15 мин», - рассказала автор страницы.

Как приготовить пышный омлет.

По словам хозяйки, при приготовлении пышного омлета ничего контролировать не нужно. Главное, чтобы вода хорошо кипела.

Вот и все, нежнейший омлет готов.

Последние шаг – проводим лопаткой по краю и переворачиваем пышный омлет на тарелку.

Подавать такой омлет можно с помидорами, зеленью и прочими вкусными ингредиентами.

В комментариях к рецепту пышного омлета другие хозяйки решили поделиться своими впечатлениями от блюда и опытом:

«Я делала в баночке 0.5 л на водяной бане. Не опадает»,

«Готовлю такой в ​​силиконовой форме в кастрюле с водой. Выходит супер!»,.

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