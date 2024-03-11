Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как без особых сложностей приготовить невероятно вкусные пирожные на основе рассыпчатого, хрустящего песочного теста.
Для песочного основания:
- 100 г сливочного масла (жирностью 62%)
- 160 г муки (8 ст. л. без горки)
- 50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
- 4 г разрыхлителя (1 ч. л.)
- 20 г желтка (1 шт.)
Для белково-ореховой массы:
- 150 г белка (5 шт.)
- 200 г сахара (8 ст. л. с горкой)
- 130 г грецкого ореха (обжаренного) или миндаля (1,5 стакана)
- 60 г муки (3 ст. л. без горки)
Инструкции:
Приготовление песочного основания:
Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Смешайте муку, сахар и разрыхлитель.
Добавьте желток и сливочное масло. Вымешивайте тесто до однородности.
Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в пласт толщиной около 0,5 см.
Вырежьте круги диаметром 6-7 см. Выложите их на противень, обложенный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите.
Приготовление белково-ореховой массы:
Взбейте белки в плотную пену. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, до получения стабильных пиков.
"Мастер Шеф" Глинская советует, мелко нарежьте орехи или миндаль и аккуратно вмешайте их в массу.
Постепенно добавляйте муку, аккуратно перемешивая до однородности.
Сборка и запекание:
Выложите белково-ореховую массу на одно из песочных коржей, разровняйте.
Накройте вторым коржом, слегка прижмите.
Запекайте в духовке при 160°C около 15-20 минут до золотистой корочки.
Остудите пирожные, нарежьте на квадраты или треугольники и подавайте, делится "Мастер Шеф" Глинская.
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