Победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как правильно приготовить хрустящее пирожное.

Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как без особых сложностей приготовить невероятно вкусные пирожные на основе рассыпчатого, хрустящего песочного теста.

Для песочного основания:

100 г сливочного масла (жирностью 62%)

160 г муки (8 ст. л. без горки)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

4 г разрыхлителя (1 ч. л.)

20 г желтка (1 шт.)

Для белково-ореховой массы:

150 г белка (5 шт.)

200 г сахара (8 ст. л. с горкой)

130 г грецкого ореха (обжаренного) или миндаля (1,5 стакана)

60 г муки (3 ст. л. без горки)

Инструкции:

Приготовление песочного основания:

Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Смешайте муку, сахар и разрыхлитель.

Добавьте желток и сливочное масло. Вымешивайте тесто до однородности.

Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в пласт толщиной около 0,5 см.

Вырежьте круги диаметром 6-7 см. Выложите их на противень, обложенный пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите.

Приготовление белково-ореховой массы:

Взбейте белки в плотную пену. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, до получения стабильных пиков.

"Мастер Шеф" Глинская советует, мелко нарежьте орехи или миндаль и аккуратно вмешайте их в массу.

Постепенно добавляйте муку, аккуратно перемешивая до однородности.

Сборка и запекание:

Выложите белково-ореховую массу на одно из песочных коржей, разровняйте.

Накройте вторым коржом, слегка прижмите.

Запекайте в духовке при 160°C около 15-20 минут до золотистой корочки.

Остудите пирожные, нарежьте на квадраты или треугольники и подавайте, делится "Мастер Шеф" Глинская.

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