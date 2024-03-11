Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления риса в колумбийском стиле. Кулинар сразу подметил, что понадобится много овощей, ведь с ними блюдо заметно насыщеннее.
Рецепт колумбийского жареного риса с курицей
Ингредиенты:
- 50 г помидоров
- 50 г болгарского перца
- 50 г стебля сельдерея
- 50 г моркови
- 50 г лука
- 1 зубчик чеснока
- 600 г риса
- 100 г куриного бульона
- 2 куриных грудки
- 1 ч.л. паприки
- 1/2 ч.л. молотой зиры
- 1 ч.л. томатной пасты
- 100 г консервированного горошка
- 100 г консервированной кукурузы
- 30 г зеленого лука
- 30 г кинзы
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. каперсов (по желанию)
- Соль, перец - по вкусу
Инструкции:
Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте помидоры, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок до мягкости, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте к овощам куриный бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и дайте уменьшиться жидкости наполовину, помешивая.
Добавьте порезанную курицу, перемешайте и готовьте 5 минут на малом огне.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, добавьте рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте и готовьте 10 минут на малом огне, закрыв крышкой, время от времени помешивая.
Подавайте, украсив зеленью, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.