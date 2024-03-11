Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления риса в колумбийском стиле. Кулинар сразу подметил, что понадобится много овощей, ведь с ними блюдо заметно насыщеннее.

Эктор Хименес-Браво

Рецепт колумбийского жареного риса с курицей

Ингредиенты:

  • 50 г помидоров
  • 50 г болгарского перца
  • 50 г стебля сельдерея
  • 50 г моркови
  • 50 г лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 600 г риса
  • 100 г куриного бульона
  • 2 куриных грудки
  • 1 ч.л. паприки
  • 1/2 ч.л. молотой зиры
  • 1 ч.л. томатной пасты
  • 100 г консервированного горошка
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 30 г зеленого лука
  • 30 г кинзы
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. каперсов (по желанию)
  • Соль, перец - по вкусу

Инструкции:

Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте помидоры, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок до мягкости, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте к овощам куриный бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и дайте уменьшиться жидкости наполовину, помешивая.

Добавьте порезанную курицу, перемешайте и готовьте 5 минут на малом огне.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, добавьте рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте и готовьте 10 минут на малом огне, закрыв крышкой, время от времени помешивая.

Подавайте, украсив зеленью, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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