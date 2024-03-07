С началом марта Пенсионный фонд Украины объявил об изменениях не только в размерах пенсионных выплат.

Появилось радостное предупреждение ПФУ. Стало известно, что, кроме пенсий, пересчитали еще одни выплаты. С началом марта Пенсионный фонд Украины объявил об изменениях не только в размерах пенсионных выплат, но и в величине одной из ключевых социальных выплат. Информация размещена в ПФУ.

С началом марта Пенсионный фонд Украины объявил об изменениях не только в размерах пенсионных выплат, но и в величине одной из ключевых социальных выплат.

Теперь, начиная с марта каждого года, происходит перерасчет выплат, предназначенных для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на работе или получивших профессиональные заболевания. Также этот перерасчет касается выплат, назначенных семьям в случае смерти потерпевшего.

Максимальная сумма повышения после индексации достигнет 1500 гривен. Пересмотр суммы выплат осуществляется с учетом верхнего предела месячной страховой выплаты, эквивалентной четырем минимальным заработным платам. Начиная с 1 января 2024 года минимальная зарплата составляет 7100 гривен, поэтому лимит указанного показателя в настоящее время определяется как 28 400 гривен.

Напомним, минимальная пенсионная выплата увеличится для лиц старше 65 лет, соответствующих необходимым критериям трудового стажа. Это означает, что при наличии у них трудового стажа не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, минимальный размер их пенсии должен составлять не менее 40% от уровня минимальной заработной платы. Соответственно, если их минимальная пенсия составляет 2840 гривен, то с 1 апреля она вырастет до 3200 гривен.

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