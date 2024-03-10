Победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить популярное блюдо максимально быстро и просто.

Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом блюда, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить хачапури с сыром, но не по традиционному рецепту, а простой и быстрый вариант. Всего на приготовление уйдет 10 минут.

Для приготовления ленивого хачапури звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты (в расчете на 2 шт.):

мука – 1 стакан (150 г)

яйцо – 1 шт.

молоко – 1 стакан (250 мл)

сыр сулугуни – 200 г

соль – по вкусу

по желанию можно добавить в тесто немного мелко нарезанной зелени.

растительное масло для жарки

сливочное масло для смазки

Сыр сулугуни "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на крупной терке.

Сначала в миске смешиваем до максимальной однородности молоко с яйцом, мукой и солью. Затем добавляем тертый сыр и снова хорошо перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит ленивые хачапури на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.

Ровным слоем распределяем по сковороде половину сырной массы и жарим под крышкой в ​​течение 2-3 минут на среднем огне. Затем переворачиваем наше хачапури, снова накрываем крышкой и жарим еще 2-3 минуты. Готовое хачапури выкладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом.

"Это очень быстро, аппетитно и вкусно. Еще и красиво. Обязательно приготовьте это вкусное блюдо для своей семьи", – добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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