Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом блюда, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить хачапури с сыром, но не по традиционному рецепту, а простой и быстрый вариант. Всего на приготовление уйдет 10 минут.
Для приготовления ленивого хачапури звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты (в расчете на 2 шт.):
- мука – 1 стакан (150 г)
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 1 стакан (250 мл)
- сыр сулугуни – 200 г
- соль – по вкусу
- по желанию можно добавить в тесто немного мелко нарезанной зелени.
- растительное масло для жарки
- сливочное масло для смазки
Сыр сулугуни "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на крупной терке.
Сначала в миске смешиваем до максимальной однородности молоко с яйцом, мукой и солью. Затем добавляем тертый сыр и снова хорошо перемешиваем.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит ленивые хачапури на разогретой сковороде с добавлением растительного масла.
Ровным слоем распределяем по сковороде половину сырной массы и жарим под крышкой в течение 2-3 минут на среднем огне. Затем переворачиваем наше хачапури, снова накрываем крышкой и жарим еще 2-3 минуты. Готовое хачапури выкладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом.
"Это очень быстро, аппетитно и вкусно. Еще и красиво. Обязательно приготовьте это вкусное блюдо для своей семьи", – добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
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