Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить японские панкейки – они получаются невероятно воздушными и просто тают во рту.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты (в расчете на 6 панкейков):

яйца – 2 желтка + 3 белка

молоко жирностью 3,2% – 20 г

масло подсолнечное рафинированное - 10 г

ванильная эссенция (или ванилин) – 1/4 ч.л.

мука – 30 г

уксус (или лимонный сок) – 1 ч.л.

сахар – 40 г

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перемешивает до однородности яичные желтки с молоком и растительным маслом. Далее добавляет ваниль и перемешивает до состояния пены. Затем добавляет муку, просеивая ее в миску к смеси, и очень хорошо вымешивает, чтобы в панкейках потом не было комочков.

В отдельной миске (лучше брать большую) "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво блендером сбивает яичные белки с уксусом. Когда получим пену, добавляем понемногу сахар и продолжаем взбивать до стойких пиков.

Белковую смесь осторожно добавляем в желтковую и перемешиваем, чтобы не потерять пену.

Такие панкейки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит на сковороде, разогретой на малом огне и смазанном растительным маслом (с помощью салфетки).

Выкладываем на сковороду тесто в форме круглых облаков и жарим на минимальном огне в течение 3-4 минут под крышкой. После этого осторожно переворачиваем панкейки, снова накрываем крышкой и жарим еще 3-4 минуты.

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