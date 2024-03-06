Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного и полезного блина на завтрак.

На этот раз звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусный овсяноблин, но не обычный.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила добавить в блин немного шпината, и благодаря этому он получился невероятно ярким и аппетитным.

Для приготовления шпинатного овсяного блинчика нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на одну порцию):

овсяные отруби – 20 г

яйца – 2 шт.

сметана – 20 г

соль по вкусу

шпинат - 10 г

растительное масло для жарки

С начинками можно экспериментировать. В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла:

красную рыбу

огурец

сливочный сыр

зелень

Чтобы приготовить овсяноблин, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с солью, сметаной, шпинатом и перебивает все до однородности с помощью погружного блендера.

К яично-шпинатной массе добавляем отруби и снова перебиваем все погружным блендером – и тесто на блинчик готово.

На разогретую сковороду с добавлением растительного масла выливаем наше зеленое тесто и готовим под крышкой в ​​течение 3-4 минут – поверхность блина должна стать матовой. Переворачивать такой овсяноблин не нужно, жарим только с одной стороны.

Готовый овсяный блинчик выкладываем на тарелку. Половину "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает сливочным сыром, выкладывает кусочки рыбы и мелко нарезанные огурец и зелень. Складываем овсяноблин пополам – и можно завтракать.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.