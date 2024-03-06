На этот раз звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусный овсяноблин, но не обычный.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила добавить в блин немного шпината, и благодаря этому он получился невероятно ярким и аппетитным.
Для приготовления шпинатного овсяного блинчика нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на одну порцию):
- овсяные отруби – 20 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 20 г
- соль по вкусу
- шпинат - 10 г
- растительное масло для жарки
С начинками можно экспериментировать. В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла:
- красную рыбу
- огурец
- сливочный сыр
- зелень
Чтобы приготовить овсяноблин, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с солью, сметаной, шпинатом и перебивает все до однородности с помощью погружного блендера.
К яично-шпинатной массе добавляем отруби и снова перебиваем все погружным блендером – и тесто на блинчик готово.
На разогретую сковороду с добавлением растительного масла выливаем наше зеленое тесто и готовим под крышкой в течение 3-4 минут – поверхность блина должна стать матовой. Переворачивать такой овсяноблин не нужно, жарим только с одной стороны.
Готовый овсяный блинчик выкладываем на тарелку. Половину "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает сливочным сыром, выкладывает кусочки рыбы и мелко нарезанные огурец и зелень. Складываем овсяноблин пополам – и можно завтракать.
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