Не все граждане могут выйти на пенсию за выслугу лет. Это касается только определенных категорий пенсионеров, таких как военнослужащие, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и матери, родившие пять или более детей. Об этом сообщили в ПФУ.
Получить пенсию за выслугу лет есть возможность, но это доступно не всем категориям пенсионеров.
Законом предусмотрено, что такая возможность доступна ряду категорий граждан:
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Инвалидам по зрению I группы, но не ранее 10 лет для мужчин и 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста.
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Женщинам, родившим 5 или более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, а также матерям инвалидов с детства.
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Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, принимавших участие в боевых действиях, а также ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы.
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Дружинам или мужчинам, если они не вступили в повторный брак, и родителям военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел.
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Лицам, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы или исполняющим интернациональную обязанность.
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Лицам предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья.
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Работникам и служащим, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
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Людям, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.
Для получения права на досрочную пенсию необходимо обратиться в Пенсионный фонд со следующим пакетом документов:
- Письменное заявление о назначении пенсии;
- Копия документа, удостоверяющего личность;
- документы, указывающие на трудовой стаж (например, трудовая книжка) или другие подтверждения общего и льготного стажа работы;
- справка с присвоенным идентификационным номером (РНОКПП);
- Справка о доходах за выбранные 60 календарных месяцев непрерывного страхового стажа до 1 июля 2000 г., а также за все время стажа после этой даты. Это необходимо для случаев, когда закон требует подтверждения доходов посредством системы персонифицированного учета.
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