Для каждого, кто имеет право выйти на пенсию за выслугу лет, есть разный срок страхового стажа.

Не все граждане могут выйти на пенсию за выслугу лет. Это касается только определенных категорий пенсионеров, таких как военнослужащие, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и матери, родившие пять или более детей. Об этом сообщили в ПФУ.

Получить пенсию за выслугу лет есть возможность, но это доступно не всем категориям пенсионеров.

Законом предусмотрено, что такая возможность доступна ряду категорий граждан:

Инвалидам по зрению I группы, но не ранее 10 лет для мужчин и 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста.

Женщинам, родившим 5 или более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, а также матерям инвалидов с детства.

Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, принимавших участие в боевых действиях, а также ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы.

Дружинам или мужчинам, если они не вступили в повторный брак, и родителям военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел.

Лицам, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы или исполняющим интернациональную обязанность.

Лицам предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья.

Работникам и служащим, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Людям, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

Для получения права на досрочную пенсию необходимо обратиться в Пенсионный фонд со следующим пакетом документов:

Письменное заявление о назначении пенсии;

Копия документа, удостоверяющего личность;

документы, указывающие на трудовой стаж (например, трудовая книжка) или другие подтверждения общего и льготного стажа работы;

справка с присвоенным идентификационным номером (РНОКПП);

Справка о доходах за выбранные 60 календарных месяцев непрерывного страхового стажа до 1 июля 2000 г., а также за все время стажа после этой даты. Это необходимо для случаев, когда закон требует подтверждения доходов посредством системы персонифицированного учета.

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