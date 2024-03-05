На своей странице в Instagram победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как он готовит настоящий украинский борщ.

Для приготовления своего фирменного борща победитель Мастер Шеф Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

говядина (лопатка) – 700 г

овощи и специи для бульона (болгарский перец, морковь, лук, лавровый лист, черный перец горошком)

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

картофель – 2 шт.

капуста - 250-300 г

сахар – 20 г

томатная паста - 1.5 ст.л.

зелень (петрушка и зеленый лук)

растительное масло для заправки

соль и перец молотый по вкусу

"Основа вкуса всегда бульон, от бульона будет зависеть аромат, насыщенность вкуса. Я обожаю говяжий, он сладкий, нежирный и полезный, рекомендую!", - советует победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Обычно звезда "Мастер Шеф" берет на борщ говяжью лопатку (там и кость есть, и мясо). Кусок мяса и овощи для бульона шеф-повар сперва подпекает с каждой стороны по несколько минут. Варить бульон нужно не менее 2-3 часов.

"Обратите внимание на мясо – оно должно стать мягким и легко отделяться от кости!", – объясняет победитель "Мастер Шеф".

Лук Пава из "Мастер Шеф" нарезает четвертькольцами, свеклу и морковь – тоненькой соломкой, шинкует капусту. Картофель нарезаем небольшими брусочками. Чтобы приготовить заправку к борщу, обжариваем на растительном масле лук, морковь и свеклу.

Добавляем в бульон сахар, заправку с томатной пастой, картофель и в конце капусту. К готовому борщу добавляем измельченный чеснок и зелень.

"Когда блюдо будет готово, нарежьте сало и несколько ломтиков свежего черного хлеба, почистите чеснок и лук. Насыпаем борщ в тарелку, добавляем сметаны и смакуем, наслаждаемся", - добавил победитель "Мастер Шеф".

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