Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные блины без яиц и молока.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам оригинальный рецепт китайских блинчиков на воде.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что это самое простое блюдо китайской кухни, и готовится оно немного иначе, чем наши традиционные блины. Такие блины тоже получаются очень вкусными, отлично подойдут и для завтрака, и для обеда, и как закуска.

Для приготовления блинчиков на воде судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:

280 г муки + немного для подпила

160 мл минеральной воды

соль – по вкусу

50 г растительного масла

лук зеленый - 30 г перьев + 20 г нижней части

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает муку с солью и минеральной водой, накрывает полотенцем и оставляет на 30 минут.

Тем временем нужно подготовить зеленый лук. Белую часть лука мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво процеживает масло, в котором жарился лук, и добавляет его в тесто на минералке.

Замешиваем тесто и делим его на шесть равных частей.

На припыленной мукой рабочей поверхности раскатываем из кусочка теста тоненький овал, смазываем его растительным маслом и посыпаем мелко нарезанным зеленым луком (перьями). Складываем тесто, как на видео, и снова тоненько раскатываем, чтобы получить блин. Формируем так все блины.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит китайские блины на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной корочки с обеих сторон.

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