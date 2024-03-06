Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам оригинальный рецепт китайских блинчиков на воде.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что это самое простое блюдо китайской кухни, и готовится оно немного иначе, чем наши традиционные блины. Такие блины тоже получаются очень вкусными, отлично подойдут и для завтрака, и для обеда, и как закуска.
Для приготовления блинчиков на воде судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:
- 280 г муки + немного для подпила
- 160 мл минеральной воды
- соль – по вкусу
- 50 г растительного масла
- лук зеленый - 30 г перьев + 20 г нижней части
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает муку с солью и минеральной водой, накрывает полотенцем и оставляет на 30 минут.
Тем временем нужно подготовить зеленый лук. Белую часть лука мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво процеживает масло, в котором жарился лук, и добавляет его в тесто на минералке.
Замешиваем тесто и делим его на шесть равных частей.
На припыленной мукой рабочей поверхности раскатываем из кусочка теста тоненький овал, смазываем его растительным маслом и посыпаем мелко нарезанным зеленым луком (перьями). Складываем тесто, как на видео, и снова тоненько раскатываем, чтобы получить блин. Формируем так все блины.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит китайские блины на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной корочки с обеих сторон.
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