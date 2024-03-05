Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт оладий из печени, которые получаются невероятно вкусными.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и полезные оладьи из печени.

Такие оладьи готовятся из доступных ингредиентов очень просто и быстро. Рецепт рассчитан на полкило печени, и из этого количества получается целая гора нежных и сочных оладий.

Для приготовления печеночных оладий звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

гречневая крупа – 150 г

вода - 300 мл

соль – по вкусу

печень (куриная или другая) – 0,5 кг

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 2 шт.

растительное масло для жарки

Для начала нужно отварить гречку до готовности. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заливает гречку водой, добавляет соль и варит на медленном огне под крышкой в ​​течение 15 минут.

Очищаем и нарезаем лук и морковь кубиком или соломкой. Обжариваем овощи на разогретой сковороде с растительным маслом, пока морковь не станет мягкой.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в комбайне перебивает до однородности промытую печень, отварную гречку, обжаренные морковь и лук.

К печеночной массе добавляем яйца, соль и молотый черный перец по вкусу и хорошо перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит печеночные оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом. Готовятся они очень быстро, поэтому, чтобы не пересушить их, жарим по 1-2 минуты с обеих сторон. Готовые оладьи, чтобы избавиться от лишнего жира, выкладываем на бумажное полотенце.

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