Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал украинцам, как он готовит шарлотку с яблоками.

"Есть в мире самый простой рецепт шарлотки. И я готов Вам его рассказать", – заявил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления яблочной шарлотки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:

яйца – 3 шт.

мука – 80 г

сахар – 50 г

сливочное масло (растопленное) – 50 г

молоко - 70 г

щепотка корицы

щепотка соли

яблоки – 3 шт.

для декора по желанию можно добавить миндальные хлопья

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности яйца и сахар. Далее добавляем муку, молоко, растопленное сливочное масло, соль, молотую корицу и снова перемешиваем все до однородности.

Яблоки чистим и нарезаем тонкими слайсами. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не стал сбрызгивать их лимонным соком, а чтобы они не темнели, просто сразу добавил их в тесто и хорошо перемешал.

Выкладываем тесто с яблоками в форму, застеленную пергаментом. Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименеса-Браво посыпает все миндальными хлопьями и отправляет шарлотку выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 40-50 минут.

Поклонники судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво оценили рецепт шарлотки и делятся отзывами в комментариях:

"Это очень вкусно. Спасибо за рецепт";

"Просто и доступно. Большое спасибо";

"Очень вкусно. Готовила сегодня. Порадовала мужа".

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