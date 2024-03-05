Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал украинцам, как он готовит шарлотку с яблоками.
"Есть в мире самый простой рецепт шарлотки. И я готов Вам его рассказать", – заявил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления яблочной шарлотки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:
- яйца – 3 шт.
- мука – 80 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло (растопленное) – 50 г
- молоко - 70 г
- щепотка корицы
- щепотка соли
- яблоки – 3 шт.
- для декора по желанию можно добавить миндальные хлопья
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности яйца и сахар. Далее добавляем муку, молоко, растопленное сливочное масло, соль, молотую корицу и снова перемешиваем все до однородности.
Яблоки чистим и нарезаем тонкими слайсами. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не стал сбрызгивать их лимонным соком, а чтобы они не темнели, просто сразу добавил их в тесто и хорошо перемешал.
Выкладываем тесто с яблоками в форму, застеленную пергаментом. Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименеса-Браво посыпает все миндальными хлопьями и отправляет шарлотку выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 40-50 минут.
Поклонники судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво оценили рецепт шарлотки и делятся отзывами в комментариях:
"Это очень вкусно. Спасибо за рецепт";
"Просто и доступно. Большое спасибо";
"Очень вкусно. Готовила сегодня. Порадовала мужа".
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