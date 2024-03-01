Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо связаться с представителями организации Каритас по телефону.

В рамках инициативы "Денежная помощь и устойчивость для Украины" начат прием заявок на получение денежной помощи под названием "Деньги на восстановление поврежденного жилья".

Получить денежную помощь могут семьи, пострадавшие в результате обстрелов в Запорожской области, находятся в условиях относительной стабильности и отвечают трем основным критериям.

Критерий первый : для подачи заявки на денежную помощь необходимо соответствовать одному из следующих критериев уязвимости:

Наличие в семье лица с инвалидностью, за которым ведется уход;

Проживание в семье лица, страдающего серьезным заболеванием;

Семьи или индивиды старше 55 лет без возможности получить поддержку от семьи;

Единоличные родители или лица, воспитывающие несовершеннолетних детей на попечении;

Семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет;

Матери, имеющие детей до 3-х лет, а также беременные женщины.

Критерий второй : для получения денежной помощи необходимо иметь потерю доходов или их уменьшение, не превышающее сумму в 6 318 гривен на каждое лицо в домохозяйстве.

Критерий третий : заявитель должен обладать поврежденным жильем и иметь соответствующее документальное подтверждение.

Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо связаться с представителями организации Каритас по телефону:

050 339 68 42,

067 611 13 03.

После обращения вам предоставят подробные инструкции по дальнейшим шагам для получения денежной помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.