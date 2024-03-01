Победительница 12 сезона «Мастер Шеф» показала, как превратить обычный лук во вкусное и необычное блюдо.

Для приготовления этого блюда нужно совсем немного ингредиентов и самый обычный лук.

Интересным и оригинальным рецептом поделилась победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Итак, берем маленький лук, сеянку или обычный репчатый. Разрезаем лук пополам.

«Если хотите, чтобы он не распадался на слои, то оставляйте нижний хвостик», – посоветовала Валерия Матрохина.

Во время приготовления этого блюда огонь под сковородой должен был средним, периодически ниже среднего.

«Главное, чтобы сахар не подгорел», – отметила победительница «Мастер Шеф».

Как вкусно приготовить лук.

На сковороду выкладываем три столовых ложки сахара, ждем пока он растает и выкладываем лук. Жарим с двух сторон до золотистости с каждой стороны.

Следующий шаг – добавляем пол стакана воды, пол стакана белого сухого вина. Валерия советует попробовать будущее блюдо – по вкусу оно должно быть не слишком сладким, но не слишком кислым.

Как вкусно приготовить лук.

Оставляем жидкость испаряться на среднем огне. Приблизительно на 30-40 минут.

«Когда жидкость почти полностью испарилась и карамель начала густеть, то или переходим к завершающему этапу, если вы хотите, чтобы лук был хрустящим. Или добавляем еще меньше половины стакана вина, столько же воды, одну ложку сахара и полстоловые ложки лимонного сока. И снова испаряем жидкость, чтобы лучок был прямо сладкий, нежный, мягкий и мармеладный», - комментирует ход приготовления лука Валерия Матрохина.

Как вкусно приготовить лук.

Победительница «Мастер Шеф» предупредила, что сахар может начать гореть и этого нельзя допускать, ведь будет привкус горелого.



Когда жидкость испарилась во второй раз и лук готов, необходимо немного сливочного масла.

Соедините его с луком и хорошо покройте лук карамелью. Также необходимо добавить щепотку соли.

«Если получилась густая консистенция, то добавьте немного вина и прогрейте минутку с карамелью», - напоследок посоветовала победительница «Мастер Шеф».

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