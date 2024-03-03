Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом сладкой и нежной творожной запеканки.
Рецепт невероятно вкусный и простой. Для приготовления творожной запеканки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- творог – 500 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 100 г
- мед - 120 г
- изюм - 40 г
- крахмал кукурузный – 50 г
- ванильный сахар – по вкусу
- щепотка соли
- сливочное масло для смазывания формы
- ягоды для декора
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает в одной миске творог с яйцами, медом, сметаной, крахмалом, солью и ванильным сахаром. Взбиваем эту смесь до однородности с помощью погружного блендера.
В творожную массу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет хорошо промытый и просушенный изюм и перемешивает.
В форму для запекания, смазанную сливочным маслом, выливаем творожную смесь, а сверху украшаем ягодами. Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут – и готово.
Украинцы в комментариях делятся отзывами о рецепте творожной запеканки от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:
"Вчера испекла, это лучший из рецептов. Очень нежный и вкусный";
"Идеальный рецепт запеканки!! Все просто и вкуснятина";
"Сделала по рецепту, муж сказал, что это 800 из 10, самая вкусная запеканка в его жизни. Спасибо!";
"Великолепная запеканка! Спасибо вам... Ее можно и в мультиварке делать, получилось классно!".
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