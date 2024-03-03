Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам проверенный рецепт творожной запеканки, которая получается очень вкусной.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом сладкой и нежной творожной запеканки.

Рецепт невероятно вкусный и простой. Для приготовления творожной запеканки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сметана – 100 г

мед - 120 г

изюм - 40 г

крахмал кукурузный – 50 г

ванильный сахар – по вкусу

щепотка соли

сливочное масло для смазывания формы

ягоды для декора

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает в одной миске творог с яйцами, медом, сметаной, крахмалом, солью и ванильным сахаром. Взбиваем эту смесь до однородности с помощью погружного блендера.

В творожную массу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет хорошо промытый и просушенный изюм и перемешивает.

В форму для запекания, смазанную сливочным маслом, выливаем творожную смесь, а сверху украшаем ягодами. Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут – и готово.

Украинцы в комментариях делятся отзывами о рецепте творожной запеканки от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво:

"Вчера испекла, это лучший из рецептов. Очень нежный и вкусный";

"Идеальный рецепт запеканки!! Все просто и вкуснятина";

"Сделала по рецепту, муж сказал, что это 800 из 10, самая вкусная запеканка в его жизни. Спасибо!";

"Великолепная запеканка! Спасибо вам... Ее можно и в мультиварке делать, получилось классно!".

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