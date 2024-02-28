В этот раз звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные кабачки с кетчупом.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 1 кг кабачков или цуккини):

кипяток - 750 мл

соль – 40 г

сахар – 80 г

кетчуп нежный – 50 г

кетчуп чили – 50 г

укроп – небольшой пучок

лавровый лист – 4 шт.

черный перец горошком – 15 шт.

чеснок – 5 зуб.

Готовятся маринованные кабачки очень просто и быстро. Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет кабачки и нарезает их кружочками толщиной примерно 1,5 см. Пучок укропа разрезаем пополам, а чеснок нарезаем слайсами.

Для приготовления нам понадобятся две банки объемом 2 л. На дно банок выкладываем поровну укроп, чеснок, перец горошком, лавровый лист и кольца кабачков.

Чтобы приготовить маринад для кабачков, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет в кипяток соль и сахар и размешивает до их растворения, затем добавляет два вида кетчупа, уксус и снова все перемешивает.

Заливаем кабачки в банках горячим маринадом. Удобнее поставить банки в мисочки, чтобы маринад вдруг не разлился. Оставляем мариноваться – достаточно будет всего два часа при комнатной температуре.

Готовые маринованные кабачки ставим в холодильник. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует хранить такие кабачки в течение 1-2 недель.

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