Так, многие хозяйки любят голубцы и борщ именно с пекинской капустой, а не белокочанной.
И голубцы, и красный борщ с пекинской капустой получаются очень нежными и ароматными.
Пекинскую капусту тушат, отваривают, запекают, жарят, маринуют и, конечно, употребляют в сыром виде.
Сырой пекинскую капусту добавляют не только в салаты, но и в домашнюю шаурму.
Одним из таких рецептов шаурмы с пекинской капустой поделилась фудблогер и автор канала Cook Time Love.
Для приготовления домашней шаурмы по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: лаваш – 4 шт, куриная грудинка – 2 шт, капуста – 1 шт, огурец – 1 шт, помидор – 1 шт, чеснок – 2 зубчика, майонез, кетчуп, соль/специи.
Шаг первый: куриную грудинку натираем специями и обжариваем до готовности.
Все ингредиенты к шацрме нарезаем, а к майонезу добавляем чеснок и размешиваем.
Затем лаваш разрезаем на половину, смазываем майонезом и добавляем ингредиенты - капуста, курица, огурец, помидор. Смазываем кетчупом.
Края лаваша заворачиваем и скручиваем в рулет.
Добавим, по желанию домашнюю шаурму с пекинской капустой можно обжарить с двух сторон на разогретой сковороде или гриле.
Также будет очень вкусно, если добавить в шаурму с пекинской капустой сыр и свежую зелень.
Многие также любят домашнюю шаурму с морковью по-корейски.
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