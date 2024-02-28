Пекинскую капусту можно добавлять не только в салаты, но и использовать в качестве ингредиента к другим вкусным блюдам.

Так, многие хозяйки любят голубцы и борщ именно с пекинской капустой, а не белокочанной.

И голубцы, и красный борщ с пекинской капустой получаются очень нежными и ароматными.

Пекинскую капусту тушат, отваривают, запекают, жарят, маринуют и, конечно, употребляют в сыром виде.

Сырой пекинскую капусту добавляют не только в салаты, но и в домашнюю шаурму.

Одним из таких рецептов шаурмы с пекинской капустой поделилась фудблогер и автор канала Cook Time Love.

Для приготовления домашней шаурмы по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: лаваш – 4 шт, куриная грудинка – 2 шт, капуста – 1 шт, огурец – 1 шт, помидор – 1 шт, чеснок – 2 зубчика, майонез, кетчуп, соль/специи.

Шаг первый: куриную грудинку натираем специями и обжариваем до готовности.

Все ингредиенты к шацрме нарезаем, а к майонезу добавляем чеснок и размешиваем.

Затем лаваш разрезаем на половину, смазываем майонезом и добавляем ингредиенты - капуста, курица, огурец, помидор. Смазываем кетчупом.

Края лаваша заворачиваем и скручиваем в рулет.

Добавим, по желанию домашнюю шаурму с пекинской капустой можно обжарить с двух сторон на разогретой сковороде или гриле.

Также будет очень вкусно, если добавить в шаурму с пекинской капустой сыр и свежую зелень.

Многие также любят домашнюю шаурму с морковью по-корейски.

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