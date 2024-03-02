Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить идеальные тоненькие блины с творогом и изюмом.
Этот рецепт теста для блинов универсален, их можно готовить и со сладкой, и с соленой начинкой. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавила, что такие блины очень удобно хранить в морозилке – когда нужно, просто 5 минут разогреваем их на сковороде под крышкой.
Для теста на блины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты (в расчете на 20 шт.):
- яйца – 5 шт.
- молоко 2,5% – 600 мл
- мука – 220 г
- сахар – 40 г
- щепотка соли
- сливочное масло – 40 г
Для творожной начинки:
- творог (жирность 5% или 9%) – 400 г
- сметана 10% - 200 г
- сахар – по вкусу
- изюм - 50 г
- для аромата можно добавить ванилин или апельсиновую цедру
Чтобы приготовить тесто на блины, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с солью, сахаром и мукой, чтобы не было комочков. После этого добавляем молоко и перемешиваем, добавляем растопленное масло и снова перемешиваем.
Жарим блины на среднем огне на разогретой сковороде. Готовые блины еще горячими немного смазываем сливочным маслом.
Для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно заливает изюм теплой водой, а через 10-15 минут сливает воду и просушивает их бумажным полотенцем.
Смешиваем творог со сметаной и сахаром, добавляем ванилин (или цедру), а также изюм. Выкладываем на блины тоненький слой творожной начинки и закручиваем в рулетики.
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