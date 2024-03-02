Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась универсальным и очень вкусным рецептом блинов.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить идеальные тоненькие блины с творогом и изюмом.

Этот рецепт теста для блинов универсален, их можно готовить и со сладкой, и с соленой начинкой. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавила, что такие блины очень удобно хранить в морозилке – когда нужно, просто 5 минут разогреваем их на сковороде под крышкой.

Для теста на блины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты (в расчете на 20 шт.):

яйца – 5 шт.

молоко 2,5% – 600 мл

мука – 220 г

сахар – 40 г

щепотка соли

сливочное масло – 40 г

Для творожной начинки:

творог (жирность 5% или 9%) – 400 г

сметана 10% - 200 г

сахар – по вкусу

изюм - 50 г

для аромата можно добавить ванилин или апельсиновую цедру

Чтобы приготовить тесто на блины, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с солью, сахаром и мукой, чтобы не было комочков. После этого добавляем молоко и перемешиваем, добавляем растопленное масло и снова перемешиваем.

Жарим блины на среднем огне на разогретой сковороде. Готовые блины еще горячими немного смазываем сливочным маслом.

Для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно заливает изюм теплой водой, а через 10-15 минут сливает воду и просушивает их бумажным полотенцем.

Смешиваем творог со сметаной и сахаром, добавляем ванилин (или цедру), а также изюм. Выкладываем на блины тоненький слой творожной начинки и закручиваем в рулетики.

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