Судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами рецептом пышных и невероятно вкусных канадских панкейков.

Для приготовления канадских панкейков судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:

мука – 260 г

сахар – 50 г

разрыхлитель – 4 ч.л.

соль – 0,5 ч.л. соли

яйцо – 1 большое

молоко – 360 мл

мягкое сливочное масло – 55 г

ванильный экстракт – 2 ч.л.

по желанию можно добавить ягоды

для подачи кленовый сироп или мед

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отдельно смешивает сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль. Отдельно смешиваем яйца с сахаром, молоком, размягченным сливочным маслом и ванилью.

"Смешайте сухие и влажные венчиком, только чтобы смешались, не перебейте их (должно быть густым, но можно налить в сковороду). Дайте отдохнуть тесту 5-10 минут. Можно добавить кусочки замороженных ягод в тесто", - объясняет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и жарим панкейки. На один панкейк уходит примерно 3 ст.л. теста. Жарим, пока на поверхности не образуются пузырьки, а края не запечутся, тогда переворачиваем панкейк и обжариваем до золотистости с другой стороны.

Подавать канадские панкейки Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво советует с кленовым сиропом или медом, а также ягодами.

Украинцы в комментариях оценили рецепт панкейков от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво:

"Эктор, лучшие панкейки в моей жизни! Спасибо. Кто будет делать, идите строго по рецепту";

"Приготовила сегодня! Это самые вкусные панкейки! Рецепт супер!";

"Впервые у меня получились вкусные панкейки! Очень хороший рецепт!".

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