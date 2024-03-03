Салат «Цезарь» с пекинской капустой – это вкусная и простая альтернатива классическому варианту.

Салат "Цезарь" – это очень популярный и вкусный салат, который подается в кафе и ресторанах в разных уголках мира.

В классической версии основными составляющими салата являются пшеничные гренки, курица, листья салата-ромен и тертый пармезан, заправленные соусом.

В салате «Цезарь» очень удачно сочетаются удачные продукты, поэтому не удивительно, что на данный момент это блюдо имеет множество вариантов.

В том числе его готовят из пекинской капусты. Это просто, быстро и тоже очень вкусно.

Салат «Цезарь».

Предлагаем вам удачный рецепт вкуснейшего салата «Цезарь» из пекинской капусты и курицы.

Итак, для него понадобятся следующие ингредиенты: куриные грудки – 2-3 шт, пекинская капуста, батон или багет, помидоры Черри – 5-6 шт, твердый сыр, сыр пармезан, перепелиные яйца – 3-4 шт, соль перец и паприка.

Для приготовления соуса к салату «Цезарь» необходимы следующие продукты: майонез-4 ст. л., сок половины лимона, чеснок-3 зубчика, сыр-100 гр, растительное масло-100 мл, соль, перец по вкусу.

Ход приготовления следующий: куриное филенарезать вдоль посолить поперчить посыпать паприкой и замариновать на 1 час.

Хлеб нарезать кубиками, посыпать любимыми специями и сушеным чесноком и подсушить в духовке или на сковороде.

Филе обжарить на растительном масле с двух сторон. И порезать вдоль на ломтики.

Все ингредиенты соуса для салата Цезарь необходимо просто соединить и взбить блендером.

Салат "Цезарь" с пекинской капустой

Нарезаем пекинскую капусту кусочками, черри и яйца режем на половинки.

Курицу, пекинскую капусту, часть помидоров и яиц заправляем соусом, выкладываем на тарелку и украшаем еще гренками, половинками яиц и Чери. Сверху посыпаем тертым сыром пармезан.

Последние новости Украины:

Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы получилось как в ресторане.

Закуска из пекинской капусты, которую съедят первой.

Теперь готовлю салат "Мимоза" только так: нежный и вкусный рецепт.