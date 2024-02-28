На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусный и довольно необычный яблочный пирог.

"Много начинки, мало муки, в меру сладкий и очень нежный. Я еще сделала крошку – крамбл (можно и без нее, но советую сделать) и получилось просто замечательно. Пирог очень просто делается и активной работы 10 минут. Ну это же шикарно! ", – советует шеф-повар.

Для приготовления яблочного пирога нам понадобятся:

яблоки – 5 шт. (лучше брать несколько разных сортов)

изюм или сушеная клюква - 50 г

орехи (любые) – 50 г

лайм или лимон – 0,5 (сок и цедра)

молоко - 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар

мука – 70 г

разрыхлитель - 5 г

Для крамбла:

сахар – 80 г

масло сливочное (холодное) – 50 г

мука – 100 г

Яблоки чистим, разрезаем пополам и нарезаем максимально тоненькими кусочками. Добавляем орешки, сухофрукты, лимонный сок и цедру.

Отдельно до однородности смешиваем молоко с яйцами, сахаром, ванилью, мукой и разрыхлителем. Заливаем этой смесью яблоки и перемешиваем.

"Для крамбла просто все смешать. Масло должно быть холодное, рубим его ножом и смешиваем руками с остальными ингредиентами до однородной крошки. Делаем это быстро, чтобы масло не таяло", – объясняет шеф-повар.

В форму, застеленную пергаментом, на дно равномерно насыпаем половину крамбла, затем выкладываем яблоки в тесте, а сверху посыпаем остатком крамбла. Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (1 ч.-1 ч. 20 мин.).

Шеф-повар подчеркнула, что подавать такой пирог нужно, когда он остынет.

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