На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусный и довольно необычный яблочный пирог.
"Много начинки, мало муки, в меру сладкий и очень нежный. Я еще сделала крошку – крамбл (можно и без нее, но советую сделать) и получилось просто замечательно. Пирог очень просто делается и активной работы 10 минут. Ну это же шикарно! ", – советует шеф-повар.
Для приготовления яблочного пирога нам понадобятся:
- яблоки – 5 шт. (лучше брать несколько разных сортов)
- изюм или сушеная клюква - 50 г
- орехи (любые) – 50 г
- лайм или лимон – 0,5 (сок и цедра)
- молоко - 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар
- мука – 70 г
- разрыхлитель - 5 г
Для крамбла:
- сахар – 80 г
- масло сливочное (холодное) – 50 г
- мука – 100 г
Яблоки чистим, разрезаем пополам и нарезаем максимально тоненькими кусочками. Добавляем орешки, сухофрукты, лимонный сок и цедру.
Отдельно до однородности смешиваем молоко с яйцами, сахаром, ванилью, мукой и разрыхлителем. Заливаем этой смесью яблоки и перемешиваем.
"Для крамбла просто все смешать. Масло должно быть холодное, рубим его ножом и смешиваем руками с остальными ингредиентами до однородной крошки. Делаем это быстро, чтобы масло не таяло", – объясняет шеф-повар.
В форму, застеленную пергаментом, на дно равномерно насыпаем половину крамбла, затем выкладываем яблоки в тесте, а сверху посыпаем остатком крамбла. Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (1 ч.-1 ч. 20 мин.).
Шеф-повар подчеркнула, что подавать такой пирог нужно, когда он остынет.
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