На своей странице в Instagram победитель шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить медовик за 7 минут.

Вместо классического торта победитель "Мастер Шеф" решил приготовить легкий десерт, который не навредит фигуре. Рецепт очень быстрый и простой. Готовится такой медовик порционно.

Для приготовления медовика победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты (в расчете на одну порцию):

овсяное печенье/хлебцы - 4 шт.

творог мягкий - 150 г

мёд - 2 ч.л.

банан спелый - 1/2 шт.

молоко - 70 мл

сливочное масло - 15г

ванильный сахар

Сперва победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский окунает печенье в молоко на 7-10 секунд. Разминаем размоченное печенье вилкой или руками.

Мягкий творог смешиваем с медом до однородности.

Банан нарезаем колечками и выкладываем на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом и ванильным сахаром, карамелизируем его и снимаем с плиты. Если вы придерживаетесь правильного питания и хотите сделать более диетическую версию десерта, то просто используйте свежий банан.

На дно стакана или маленькой формы победитель "Мастер Шеф" выкладывает две размятые печеньки, затем половину творожного крема с медом, колечки банана, снова две печеньки и сверху остаток крема.

Медовик готов. Можно украсить десерт по вкусу, например, орешками.

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