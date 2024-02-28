Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал рецепт, по которому соленая рыбка всегда получается невероятно вкусной.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом знаменитой скандинавской закуски – гравлакс, что в буквальном переводе означает "похороненный" лосось.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что эта закуска возникла в Скандинавии как способ хранения рыбы. Раньше, когда холодильников не было, лосося щедро солили, натирали разными специями и закапывали в землю.

"Хорошо, что сейчас ничего не нужно закапывать, достаточно воспользоваться фольгой или пергаментом. Однако вкус получится таким же невероятным", - подчеркнул "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет ингредиенты в такой пропорции на 100 г лосося:

крупная соль – 40 г

сахар – 5 г

укроп – 10 г

цедра половинки лимона

водка – 20 г

смесь перцев – 3 г

Филе рыбы зачищаем от кожи и косточек, перчим, добавляем лимонную цедру, поливаем водкой, засыпаем мелко нарезанным укропом, а сверху полностью покрываем смесью соли и сахара.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво накрывает рыбу и отправляет ее в холодильник минимум на 12 часов, чтобы она хорошо просолилась.

Украинцы в комментариях оценили рецепт соленой рыбки от Эктора Хименеса-Браво из "Мастер Шеф":

"Готовила рыбку по Вашему рецепту Получилась очень вкусная, просто манифик ";

"Я так солила, мне очень понравилось. Очень вкусно и сочно. На ночь замариновать и утром на завтрак бутерброды ";

"Спасибо! Это безумно вкусно! Я около двух лет так солю, и никаких других способов больше не хочу пробовать)".

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