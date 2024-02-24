Деруны это привычное и простое в приготовлении блюдо, которое благодаря этому рецепту можно превратить в куринарный шедевр, от которого в восторге будут и семья, и гости.

Деруны, которые также известны как картофельные блины, традиционно готовятся из тертого картофеля, который смешивается с яйцами, мукой и луком, а затем жарится на сковороде до золотисто-коричневого цвета.

Деруны подаются как основное блюдо или как дополнение к другим блюдам, часто со сметаной или соусами.

Также деруны можно приготовить с разнообразными начинками или под вкусной и нежной «шубой».

Именно рецептом дерунов "под шубой" поделилась автор кулинарного канала Фил Анна.

«Идея вкусного обеда или ужина, на каждый день и к праздничному столу. Деруны под шубкой», - отметила фудблогер.

Деруны "под шубой".

Для приготовления этого блюда необходимы следующие ингредиенты: деруны, отварное куриное филе, шампиньоны, сливки, твердый сыр, соль и специи по вкусу.

Шампиньоны нарезаем кубиками, добавляем соль, специи и жарим. Также нарезаем отварное куриное филе и добавляем к шампиньонам на сковороде.

Добавим потертый на маленькой терке сыр и заливаем сливками. Немножко тушим под крышкой.

Деруны "под шубой".

Выкладываем деруны в форму для запекания, сверху начинку и еще немного посыпаем тертым сыром.

Накрываем крышкой или фольгой и ставим в духовку.

Запекаем при 200 ° 10-15 минут.

«Очень вкусно. Можно еще делать порционно в горшочках, рекомендую», – отметила фудблогер.

Деруны "под шубой".

Добавим, что приготовить сами деруны можно по традиционному рецепту, для которого понадобятся картофель – 1 кг, лук – 1 шт, мука – 2 ст.л., яйца – 1 шт., соль – 1/2 ч.л. или по вкусу, масло для жарки.

Картошку натрите на мелкой терке, отцедите лишний сок. Лук также нужно натереть на мелкой терке. Соедините ингредиенты, добавив яйцо, муку и соль.

Перемешайте и жарьте на разогретой с маслом сковороде.

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