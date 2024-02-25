Этот рецепт – вариант быстрого ужина или обеда, когда хочется чего-то домашнего, сытного и вкусного, но заморачиваться лень.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом вкусных и сочных мясных рулетов – или, как иначе можно назвать это блюдо, ленивых пельменей или мясного штруделя.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш – 600 г (шеф-повар взяла телятина+свинина)

лук – 2 шт.

томаты в собственном соке - 400 г

чеснок – 10 зубчиков

йогурт греческий или сметана – по желанию

мука – 3 стакана

растительное масло – 3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

соль, перец, копченая паприка

зелень

Также к зажарке можно добавить морковь, порей или болгарский перец.

Сначала готовим тесто. Для этого быстро смешиваем муку, один стакан кипятка, яйцо и щепотку соли.

"Обязательно все подготовьте заранее, потому что тесто делается очень быстро. Замешивать нужно сначала ложкой, потому что тесто будем заваривать, и оно будет горячее, поэтому осторожно", – объяснила шеф-повар.

Возможно, понадобится еще немного муки, но не добавляйте сразу много. Вымешиваем руками эластичное тесто, заворачиваем его в пленку и отправляем в холодильник, а тем временем приготовим мясную начинку.

Мясо вместе с одной луковицей и 3-5 зубчиками чеснока перебиваем блендером до однородности, добавляем несколько ложек воды, 2-3 ложки сметаны или йогурта и хорошо перемешиваем – так начинка будет нежной и сочной.

Тесто достаем из холодильника и раскатываем в прямоугольник толщиной примерно 3 мм. Выкладываем мясную начинку по всей плоскости, оставляя без нее только один край (по длине) примерно 2-3 см. Скручиваем рулет и нарезаем его, как на видео, кусочками толщиной 3-4 см.

Далее шеф-повар готовит соус. Для этого лук нарезаем кубиком и обжариваем на растительном масле, добавляем томаты, измельченный чеснок, соль, перец и немного сахара для баланса вкуса.

"Выкладываем наши рулетики в соус достаточно близко друг к другу, доливаем воды, чтобы покрыло, и тушим под крышкой примерно 20 минут. После этого посыпаем зеленью и тушим еще минут 10", - добавила шеф-повар.

Подавать такие "ленивые пельмени" лучше всего со сметаной или йогуртом.

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