Крем-сыр – универсальный продукт, который можно добавлять к завтраку или использовать для десертов, и можно хорошо сэкономить, приготовив его самостоятельно.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом идеального домашнего крем-сыра, который получается вкуснее и доступнее магазинного.

"Сегодня деллюсь вкусным рецептом крем-сыра, который когда-то мне дал один шеф. Мне нравится именно такой способ, ведь не нужно заморачиваться. И именно по этому рецепту сыр получается нежный, кремовый, сливочный и очень вкусный", – советует шеф-повар.

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Для приготовления домашнего крем-сыра нам понадобится всего три ингредиента:

сметана (не кислая) жирностью 20% – 300 г

йогурт греческий 10% – 300-350 г

щепотка соли

Всё очень просто. Смешиваем до однородности сметану с йогуртом и щепоткой соли и отбрасываем эту массу на сито, застеленное марлей, сложенной минимум в четыре раза (или чистое полотенце).

Заворачиваем края марли, а сверху ставим небольшой груз. Отправляем смесь в холодильник на ночь, или лучше на 20 часов – и крем-сыр готов.

"У меня получилось 350 г сыра. Но это зависит от качества сметаны и йогурта", – отметила Валентина Кущ.

Также для вкуса и аромата по желанию можно добавлять в крем-сыр любимые травы, зелень, специи и чеснок, но это существенно уменьшит срок хранения продукта.

Украинцы в комментариях оценили рецепт домашнего крем-сыра:

"Очень вкусный!) прям очень!) спасибо за рецепт! 🙏";

"Сделала! Это так вкусно) спасибо за подсказки";

"Да, это действительно вкусно! Я еще иногда добавляю чайную ложку сахара (для усиления вкуса!)".

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