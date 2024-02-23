Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, кто именно будет получать льготы на коммунальные услуги в марте 2024 года.

Согласно информации прессслужбы ПФУ, получить льготы на коммуналку могут граждане, чьи семьи имеют среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев, не превышающий доход, дающий право на налоговую социальную льготу.

ПФУ объяснил, что при определении этого дохода учитывается информация от Государственной налоговой службы Украины о доходах льготников и членов их семей за предыдущие кварталы. Отчеты за последний квартал 2023 года должны быть поданы до 10 февраля 2024 года.

ПФУ уже получил эти данные, обработал их и определил, кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг в 2024 году. Право на получение льгот на новый период с января 2024 будет автоматически предоставлено Пенсионным фондом Украины. Льготнику не нужно будет обращаться в органы Фонда, если не произойдут изменения относительно состава семьи, места жительства или перечня услуг, на которые назначены льготы.

Выплата назначенных с января льгот гарантированно будет осуществлена ​​в марте, подчеркнули у представителей ПФУ.

Ранее Politeka писала, что украинцам перечислят пенсии, используя новый показатель в формуле. Это повышение связано с обязательными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством. В частности, украинцы, достигшие возраста 65 лет и выполнившие нормативный стаж работы (30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно), могут рассчитывать на пенсию, размер которой составляет не менее 40% минимальной зарплаты.

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