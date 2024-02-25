Победитель проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский решил приготовить модную альтернативу хот-догам – корн-дог, но не с сосисками, а с крабовыми палочками.

"Крабовые палочки... ну покажите мне того чудака, который их не любит :) В моем рационе они редко появляются. Но пару-тройку раз в год я покупаю упаковку на случай "какого-нибудь салата" - ну это если по классике, а сегодня я предложу вам интересный и вкусный рецепт с этим ингредиентом", – рассказал победитель "Мастер Шеф".

Это максимально вкусная и легкая в приготовлении закуска. Для приготовления корн-догов из крабовых палочек победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

крабовые палочки - 500 г

твердый сыр - 200 г

яйцо куриное - 3-5 шт.

мука пшеничная - 200 г

панировочные сухари - 200 г

соль и перец по вкусу

На деревянную шпажку победитель "Мастер Шеф" нанизывает крабовую палочку, а затем слайс сыра.

Для кляра смешиваем яйцо с мукой, добавляем соль, перец и немножко теплой воды, чтобы получилась консистенция сметаны.

Погружаем крабовую палочку в кляр, затем в панировочные сухари и жарим в большом количестве разогретого растительного масла до золотистости. Готовые корн-доги выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир.

Победитель "Мастер Шеф" советует подавать корн-доги из крабовых палочек горячими, когда у них потрясающая хрустящая корочка, с соусом по вкусу.

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