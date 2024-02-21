Роллини – популярная в Украине выпечка, которая продается во многих супермаркетах, но ее очень просто, дешевле и вкуснее приготовить дома.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как самостоятельно приготовить вкуснейшие роллини с картофелем, грибами и брынзой.

"Они вкусные и легкие в приготовлении 🙌 Обязательно готовьте и наслаждайтесь", - советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для приготовления роллини звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

тесто фило - 400 г

сливочное масло – 180 г

грибы – 300 г

растительное масло для жарки

брынза – 300 г

картофель – 3 шт. (отварные в мундирах)

укроп

соль – по вкусу

кунжут для посыпки

яйцо – 1 шт.

молоко – 20 мл (4 ч. л.)

Грибы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская мелко нарезает и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом.

Отварной картофель чистим. Картошку и брынзу натираем на большой терке.

Для начинки смешиваем однородности тертый картофель, брынзу, обжаренные грибы, измельченный укроп и при необходимости соль (брынза и так достаточно соленая).

Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует роллини: берет прямоугольный лист теста фило, смазывает его растопленным сливочным маслом, с одного края (по длине) выкладывает полоску начинки, сворачивает рулет и складывает его пополам. Так формируем все роллини и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Сверху смазываем роллини смесью яйца с молоком, а затем посыпаем кунжутом. Отправляем роллини в духовку, разогретую до 185 градусов, примерно на 20-22 мин. Подаем, когда они немного остынут.

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