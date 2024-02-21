В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как самостоятельно приготовить вкуснейшие роллини с картофелем, грибами и брынзой.
"Они вкусные и легкие в приготовлении 🙌 Обязательно готовьте и наслаждайтесь", - советует "Мастер Шеф" Глинская.
Для приготовления роллини звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- тесто фило - 400 г
- сливочное масло – 180 г
- грибы – 300 г
- растительное масло для жарки
- брынза – 300 г
- картофель – 3 шт. (отварные в мундирах)
- укроп
- соль – по вкусу
- кунжут для посыпки
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 20 мл (4 ч. л.)
Грибы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская мелко нарезает и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом.
Отварной картофель чистим. Картошку и брынзу натираем на большой терке.
Для начинки смешиваем однородности тертый картофель, брынзу, обжаренные грибы, измельченный укроп и при необходимости соль (брынза и так достаточно соленая).
Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует роллини: берет прямоугольный лист теста фило, смазывает его растопленным сливочным маслом, с одного края (по длине) выкладывает полоску начинки, сворачивает рулет и складывает его пополам. Так формируем все роллини и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Сверху смазываем роллини смесью яйца с молоком, а затем посыпаем кунжутом. Отправляем роллини в духовку, разогретую до 185 градусов, примерно на 20-22 мин. Подаем, когда они немного остынут.
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