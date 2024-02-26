Все так просто и быстро, что, как отмечает победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина, ее можно приготовить даже на завтрак.

«Все максимально изи. Такая запеканка, чтобы не устать с самого утра, пока готовишь завтрак», - отметила Матрохина.

Итак, для приготовления этой запеканки требуются следующие ингредиенты: 500 г кисломолочного сыра любой жирности, 300 г свежих или замороженных ягод, 2 яйца, 150 г сахара, 100 г манки, 200 г сметаны или йогурта.

Простой рецепт запеканки.

Ход приготовления запеканки следующий: ингредиенты перебиваем погружным блендером, форму необходимо смазать.

«Выпекать в духовке 30-35 минут при температуре 180», – рассказала победительница «Мастер Шеф».

Отметим, что запеканка из творога – это прекрасный вариант для вкусного и полезного десерта, завтрака или ужина.

Творог, основная составляющая запеканки, богат белком и кальцием, способствующих укреплению костей и мышц.

Простой рецепт запеканки.

В зависимости от начинки, запеканка может быть отличным источником витаминов (в частности, витамина С, если используются ягоды или фрукты) и минералов.

Калорийность запеканки невелика, а содержание жиров в ней – низкое. Поэтому это блюдо можно считать отличным вариантом для сытного завтрака или легкого ужина.

Сырная запеканка является непременной частью рациона питания для детей.

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