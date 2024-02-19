Знаменитые и любимые многими деруны из картофеля можно приготовить и без большого количества масла.

Оказывается, деруны можно сделать более диетическими и полезными.

В частности, отказавшись от традиционного варианта приготовления, во время которого деруны жарятся на сковороде с маслом.

Новым, более полезным и диетическим способом приготовления дерунов поделилась актриса и звезда «Женского квартала» и «Лиги смеха» Татьяна Песик.

«Деруны на гриле. Давно хотела попробовать», - рассказала актриса на своей странице в Инстаграм.

Татьяна Песик также рассказала о результате такого приготовления дерунов.

«Довольно даже неплохие. Преимущество – без кучи масла. И пару минут и все готово», - рассказала звезда «Женского квартала».

Для того, чтобы приготовить деруны на гриле, можно воспользоваться простым и быстрым рецептом.

Потребуются такие ингредиенты: картофель – 850 гр., лук – 150 гр., чеснок, яйца – 2 шт., мука – 50 гр., специи по вкусу, а также соль и перец по вкусу.

Картофель и лук натираем. Излишнюю влагу из картофеля отцеживаем.

Добавляем в картофель лук, яйца и измельченный чеснок. Перемешиваем, добавляем муку и любимые специи, соль и перец.

Снова перемешиваем и выкладываем жариться на гриль.

Отметим, что деруны также готовят в духовке.

По этому рецепту очищенный картофель также необходимо натереть на терке. Так же натираем лук.

Чтобы деруны во время жарки не распадались, сливаем жидкость из картофеля или отжимаем вручную. Добавляем в овощную массу соль, перец по вкусу, муку. Перемешиваем.

Формируем шарики из картофельно-лукового теста, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Расстояние между шариками должно быть 5-7 см.

Затем прижимаем каждый шарик ладонью, чтобы он стал плоским.

Выпекаем деруны в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20 минут.

Перед подачей на стол их можно смазать сливочным маслом.

Деруны подают горячими со сметаной.

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