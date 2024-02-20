Приготовить куриные котлеты, чтобы они всегда получались вкусными и нежными, очень просто, нужно лишь знать несколько секретов.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом самых нежных и сочных куриных котлет.⠀

"Что может быть вкуснее домашней котлетки? А особенно когда она такая нежная и сочная. Этот рецепт один из моих любимых. Котлетки получаются просто ❤️", – советует шеф-повар.

Для приготовления куриных котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш куриный – 700 г

сливки жирные – 170 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сухари панировочные - 50 г

соль, перец, любимые специи, травы

головка чеснока для запекания

Лук перебиваем блендером. Фарш смешиваем с 70 г сливок, яйцом, измельченным луком и специями по вкусу.

"Я люблю натуральный вкус, поэтому только соль, перец и немного сухого чеснока", - рассказала Валентина Кущ.

В конце добавляем в фарш сухари, хорошо все вымешиваем и оставляем постоять минут 15.

Шеф-повар выкладывает котлеты на разогретую сковороду с растительным маслом с помощью ложки, ведь фарш получается немного жидкий, и сразу формирует необходимую форму. Обжариваем котлеты до румяной корочки с обеих сторон – внутри они должны быть сырые.

Складываем котлеты в форму для запекания, заливаем остальными сливками (100 г), выкладываем между котлет разрезанную пополам головку чеснока и травы по желанию, например, чабрец. Накрываем котлеты фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

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