Можно не возиться с тем, чтобы отдельно пожарить блины и завернуть в них начинку – есть оригинальный рецепт, который облегчит приготовление.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшие блины с припеканием.

Это старинный рецепт, и название "с припеканием" означает не запекание в духовке, а то, что с блинами сразу поджаривается начинка.

"Это обычные блины, которые уже жарятся сразу с начинкой. Скажем так, пицца на блине. Начинка может быть любой, то, что есть у Вас в холодильнике и то, что Вы больше любите", - пояснила шеф-повар.

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Для приготовления блинов (примерно на 6 шт.) нам понадобятся такие ингредиенты:

мука – 125 г

яйца – 2 шт.

молоко - 175 г

кипяток - 175 г

соль, сахар

растительное масло – 30 г

Начинка может быть и соленой и сладкой. Можно брать, например, готовую курицу, колбасу, ветчину, жареные грибы, сыр, зелень, фрукты или ягоды. Главное, чтобы все было готово и нарезано небольшими кусочками.

Чтобы приготовить тесто на блины, сначала смешиваем яйца с сахаром и солью. Затем добавляем молоко, следом муку и перемешиваем до однородности. В конце добавляем кипяток, растительное масло, перемешиваем – и тесто готово.

На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, наливаем тесто на один блин (ориентировочно один половник). Пока тесто полностью не схватилось, шеф-повар быстро посыпает его начинкой, а сверху наливает еще немного теста.

"Ждем, пока тесто схватится, и осторожно переворачиваем блинчик. Я делала это с помощью тарелки. Жарим еще 1-2 минуты и готово", - объясняет Валентина Кущ.

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