Сырники – это универсальное блюдо, которое может быть и сладким, и соленым, и с добавлением самых разнообразных ингредиентов.

Шеф-повар Валентина Кущ рассказала, что обожает есть сырники на завтрак и имеет много интересных, оригинальных и очень вкусных рецептов.

В частности, на своей странице в Instagram шеф-повар поделилась рецептом сырников с горгондзолой. Если добавить к обычным сладким сырникам немножечко сыра с голубой плесенью, то вкус получится просто невероятным.

Для приготовления пикантных сырников с горгондзолой шеф-повар берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 5% (сухой) – 300 г

сыр с плесенью (горгондзола, дор блю, эдельпильц) – 50 г

яичный желток – 1 шт.

сахар – 30 г

мука – 50 г (+ для формования)

ваниль

Творог, если он слишком влажный, отжимаем через полотенце. Перетираем творог через сито, чтобы сырники имели идеальную консистенцию.

"Добавляем остальные ингредиенты и перетираем все вилкой, чтобы сыр с плесенью хорошо перетерся и вмешался в массу. Особенно это важно для того, чтобы сыр не тек при жарке", - подчеркнула Валентина Кущ.

Из готовой творожной массы формируем колбаску и обваливаем ее дополнительно в муке. Нарезаем колбаску на равные части и каждую снова хорошо панируем в муке, тогда у сырников будет аппетитная корочка.

Жарим сырники на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяности с обеих сторон.

"Я подала с карамелизированной грушей в сахаре. Еще вкусно с медом (у меня трюфельный), тимьяном, орешками", – добавила шеф-повар.

Украинцы в комментариях оценили такой оригинальный рецепт сырников:

"Супер рецепт! Уже второй раз подряд готовлю";

"Это должно быть мега вкусно🤤";

"Как аппетитно смотрится ❤️".

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