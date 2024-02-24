Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать популярное блюдо с горошком.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась, как сделать вкусные фрикадельки с томатами.

Ингредиенты:

500 г картофеля

Оливковое или сливочное масло

200 г зеленого горошка (замороженного или консервированного)

500 г фарша (говяжьего или свиного)

Лук

Чеснок

1 банка томатов в собственном соке

Соль, перец, сахар, кориандр, тмин

Сыр для запекания

Инструкции:

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните его вилкой и выложите на дно формы для запекания, предварительно смазанной маслом и чесноком, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Следующий слой - бланшированный зеленый горошек.

Сформируйте мясные шарики из фарша. Обжарьте их до золотистой корочки. Выложите их на горошек.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, обжарьте лук с чесноком, добавьте томаты в соку, приправы и тушите 15-20 минут. Затем вылейте соус на мясные шарики.

Посыпьте блюдо щедро натертым сыром.

Запекайте в духовке при 180°C примерно 25 минут, пока не образуется золотистая корочка, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

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