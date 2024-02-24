Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась, как сделать вкусные фрикадельки с томатами.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- Оливковое или сливочное масло
- 200 г зеленого горошка (замороженного или консервированного)
- 500 г фарша (говяжьего или свиного)
- Лук
- Чеснок
- 1 банка томатов в собственном соке
- Соль, перец, сахар, кориандр, тмин
- Сыр для запекания
Инструкции:
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните его вилкой и выложите на дно формы для запекания, предварительно смазанной маслом и чесноком, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Следующий слой - бланшированный зеленый горошек.
Сформируйте мясные шарики из фарша. Обжарьте их до золотистой корочки. Выложите их на горошек.
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, обжарьте лук с чесноком, добавьте томаты в соку, приправы и тушите 15-20 минут. Затем вылейте соус на мясные шарики.
Посыпьте блюдо щедро натертым сыром.
Запекайте в духовке при 180°C примерно 25 минут, пока не образуется золотистая корочка, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.
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