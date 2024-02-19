В этот раз на своей странице в Instagram победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейшую свеклу по-корейски.
"Кто не попробовал этот овощ в виде салата, вы многое теряете, это очень вкусно и полезно. Я не просто рекомендую, я настаиваю его приготовить", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф" Пава.
Чтобы приготовить свеклу по-корейски, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:
- свекла сырая - 1 кг
- чеснок – 7-8 зубчиков
- уксус – 5 ст.л.
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- перец черный молотый – 1 ч.л.
- растительное масло – 120 мл
Свеклу натираем на терку для моркови по-корейски.
Для заправки победитель "Мастер Шеф" берет измельченный чеснок, кориандр, уксус, растительное масло, соль, перец и сахар. Можно либо смешать все вместе и добавить к свекле, либо добавлять каждый ингредиент по отдельности – как вам удобнее.
Ничего прогревать не нужно. Просто тщательно перемешиваем свеклу с заправкой, перекладываем все в емкость, например, банку и отправляем на 3-4 часа в холодильник – и свекла по-корейски готова.
"Зимой нам всегда не хватает витаминов, и у нас нет такого разнообразия свежих овощей, как летом, поэтому предлагаю ввести эту вкусную свеклу по-корейски в свое меню. Это очень вкусно, разлетается на ура, особенно под пюрешку с котлеткой или селедкой", – добавил победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.
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