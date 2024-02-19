По-корейски можно готовить не только морковь – победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом замечательной закуски из свеклы.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкуснейшую свеклу по-корейски.

"Кто не попробовал этот овощ в виде салата, вы многое теряете, это очень вкусно и полезно. Я не просто рекомендую, я настаиваю его приготовить", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф" Пава.

Чтобы приготовить свеклу по-корейски, победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

свекла сырая - 1 кг

чеснок – 7-8 зубчиков

уксус – 5 ст.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

растительное масло – 120 мл

Свеклу натираем на терку для моркови по-корейски.

Для заправки победитель "Мастер Шеф" берет измельченный чеснок, кориандр, уксус, растительное масло, соль, перец и сахар. Можно либо смешать все вместе и добавить к свекле, либо добавлять каждый ингредиент по отдельности – как вам удобнее.

Ничего прогревать не нужно. Просто тщательно перемешиваем свеклу с заправкой, перекладываем все в емкость, например, банку и отправляем на 3-4 часа в холодильник – и свекла по-корейски готова.

"Зимой нам всегда не хватает витаминов, и у нас нет такого разнообразия свежих овощей, как летом, поэтому предлагаю ввести эту вкусную свеклу по-корейски в свое меню. Это очень вкусно, разлетается на ура, особенно под пюрешку с котлеткой или селедкой", – добавил победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкусности из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.