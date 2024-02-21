Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как быстро приготовить ароматную, вкусную и сочную ачму.

Ачма – грузинский пирог с сыром из большого количества слоев теста. Но победитель "Мастер Шеф" предложил ленивый рецепт этого блюда, приготовив его из лаваша.

"Сложно поверить, что этот замечательный пирог можно приготовить за 10 минут, остальное за вас сделает духовка. Именно такую ​​вы точно не пробовали) Все очень просто", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для ленивой ачмы победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

лаваш тонкий - 1 упаковка

яйца – 4 шт.

молоко – 200 мл (можно заменить на сливки)

сыр твердый – 150 г

творог – 150 г

моцарелла – 150 г

зелень (например, базилик) – по желанию

помидор – 1-2 шт.

оливковое масло

соль, перец, специи – по вкусу

"Вырезаем слои лаваша (чем больше получится, тем лучше) по размерам подготовленной формы для выпекания (я покупал сразу круглой формы, как сковорода дома)", – объясняет победитель "Мастер Шеф".

Для заливки смешиваем венчиком до однородности яйца с молоком или сливками.

В смазанную оливковым маслом форму для запекания выкладываем слой лаваша, смазываем его яично-молочной смесью, посыпаем тертым сыром и творогом, добавляем зелень и кусочки помидора. Повторяем слои, пока у нас не кончатся ингредиенты.

Выпекаем ачму в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут до румяной корочки. После этого победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский достает пирог, дает ему остыть минут 7 и подает на стол.

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