Здесь вы найдете всю необходимую информацию, чтобы знать, как очистить кухонный кран.

Мы все сталкивались с грязным кухонным краном, будь то пятна от воды, мыльная пена, плесень или известь.

Ниже вы найдете всю необходимую информацию об уходе за кухонным смесителем: от советов и рекомендаций до важности поддержания его в чистоте.

Пятна от воды могут сделать смеситель для раковины неприглядным, хотя эти пятна относительно безвредны.

Но смесители могут стать рассадником плесени и грибка, что может стать опасным. Рекомендуется чистить краны раз в два месяца не только для внешнего вида, но и для поддержания постоянного давления и потока воды.

Как очистить кран уксусом

Чтобы очистить кран уксусом, вам понадобится только белый уксус и полиэтиленовый пакет. Налейте несколько чашек уксуса в полиэтиленовый пакет. Затем закрепите полиэтиленовый пакет резинкой. Уксус помогает разрушить отложения кальция и минералов на кране.

Оставьте кран погруженным в уксус на ночь. Утром достаньте пакет, возьмите зубную щетку и обмакните ее в пищевую соду, чтобы удалить лишнюю грязь. Наконец, промойте кран.

Как очистить кран пищевой содой

Приготовление смеси уксуса и пищевой соды также поможет очистить кран. Смешайте пищевую соду и белый уксус в соотношении 2:1 в полиэтиленовом пакете и дайте смеси зашипеть. Затем погрузите кран в смесь и завяжите пакет резинкой. Дайте крану настояться около 30 минут.

Затем создайте густую пасту из пищевой соды и средства для мытья посуды, окуните в смесь зубную щетку и удалите с нее растворенный кальций и известковый налет. В завершение промойте кран водой.

Как очистить кран лимоном

Лимоны имеют естественную кислотность и могут использоваться в качестве натурального чистящего средства. Вот что делать. Возьмите лимон и разрежьте его пополам, затем сделайте углубление в центре лимона, чтобы можно было открывать кран.

Поверните кран в дольку лимона, чтобы выпустить сок, затем наденьте пакет на кран и лимон и закрепите его резинкой. Оставьте на ночь. Утром окуните зубную щетку в пищевую соду и потрите кран перед полосканием.

Как очистить кран средством для удаления накипи

Иногда уксус, пищевая сода и лимон могут быть недостаточно сильными, чтобы очистить кран, в котором находится жесткая вода. В этом случае вам следует приобрести средство для удаления известкового налета. Если вы используете этот вид чистящего средства, при нанесении обязательно используйте перчатки. Попадание химикатов на кожу может быть опасным.

Получив средство для удаления, наполните пластиковый пакет рекомендованным количеством чистящего средства. Запечатайте пакет и дайте крану настояться примерно 5–10 минут. Наконец, снимите пакет и с помощью зубной щетки очистите оставшуюся грязь.

Источник: facetsoflafayette.

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