Победитель седьмого сезона проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как просто и быстро приготовить дома буженину, вкуснее магазинной.

На своей странице в Instagram победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом вкуснейшей домашней буженины за 50 минут.

Звезда "Мастер Шеф" Пава подчеркнул, что буженина готовится очень просто и быстро без фольги, а мясо получается невероятно сочным и ароматным.

Для приготовления буженины победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

свинина (отбивная или корейка) – 1,5 кг

горчица дижонская – 40 г

лимон – 1 шт.

оливковое масло – 30 мл

тимьян - несколько веточек

специи: сушеные томаты, чеснок, базилик

соль и перец по вкусу

"Покупное никогда не сравнить с этой вкуснотой", – советует победитель "Мастер Шеф".

На поверхности мяса делаем надрезы, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Со всех сторон солим и перчим мясо и немного обжариваем его на разогретой сковороде с растительным маслом.

Убираем мясо со сковороды. Выкладываем на нее лимон, нарезанный толстенькими кольцами, и веточки тимьяна. Мясо победитель "Мастер Шеф" тщательно смазывает горчицей и специями, выкладывает кусок сверху на лимон и отправляет в разогретую до 175 градусов духовку на 50 минут.

"Хорошо приготовленная буженина станет настоящим украшением любого стола 🍽️Буженину можно сразу подавать на горячее или дать остыть, убрать на ночь в холодильник", - добавил победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкусности из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.