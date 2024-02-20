Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт идеального теста на вареники и подкинул идею простой и вкусной начинки.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить вареники с брынзой и шкварками на пару.
Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г муки пшеничной
- 1 яйцо
- 150 мл кефира (или сыворотки)
- 5 г соли
- 0,5 ч.л. соды
Для начинки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял:
- 200 г брынзы
- 10 г зелени (укропа)
Для соуса:
- 100 г сметаны
- 10 г белого хрена
- 3 г соли
Для зажарки:
- кусочек сала
- луковица
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просеивает в миску муку и делает посередине углубление, добавляет туда яйцо, соль, соду, кефир или сыворотку и замешивает мягкое однородное тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем ему отдохнуть 15 минут.
Тем временем подготовим остальные ингредиенты. В миске вилкой растираем до однородности брынзу и измельченный укроп – и начинка готова.
Сало и лук нарезаем маленькими кубиками и обжариваем вместе, пока сало не превратится в шкварки.
Тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскачивает в пласт толщиной примерно 5 мм и с помощью стакана вырезает круги, выкладывает начинку и лепит вареники.
Шеф-повар советует готовить такие вареники на пару. Подавать вареники "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает со шкварками и соусом (просто смешиваем сметану с хреном и солью).
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.