Судья кулинарного проекта Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво предложил оригинальный рецепт вареников, а также соуса к ним.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт идеального теста на вареники и подкинул идею простой и вкусной начинки.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить вареники с брынзой и шкварками на пару.

Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г муки пшеничной

1 яйцо

150 мл кефира (или сыворотки)

5 г соли

0,5 ч.л. соды

Для начинки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял:

200 г брынзы

10 г зелени (укропа)

Для соуса:

100 г сметаны

10 г белого хрена

3 г соли

Для зажарки:

кусочек сала

луковица

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просеивает в миску муку и делает посередине углубление, добавляет туда яйцо, соль, соду, кефир или сыворотку и замешивает мягкое однородное тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем ему отдохнуть 15 минут.

Тем временем подготовим остальные ингредиенты. В миске вилкой растираем до однородности брынзу и измельченный укроп – и начинка готова.

Сало и лук нарезаем маленькими кубиками и обжариваем вместе, пока сало не превратится в шкварки.

Тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскачивает в пласт толщиной примерно 5 мм и с помощью стакана вырезает круги, выкладывает начинку и лепит вареники.

Шеф-повар советует готовить такие вареники на пару. Подавать вареники "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает со шкварками и соусом (просто смешиваем сметану с хреном и солью).

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