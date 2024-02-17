Часы пения и танцев заменяют Джамале полноценную тренировку в спортзале. Чтобы пополнить силы после репетиций и активного утра Джамала любила заказывать особый латте.

Его рецептом певица делилась в одном из своих интервью.

"Я всегда пью кофе, а потом пью много воды", - говорила Джамала.

Рецепт любимого латте Джамалы такой: молотый кофе сорта Гватемала – 23 гр. Варить 27 секунд при температуре 88 градусов. Молоко с высоким содержанием белка и жирностью 2,5% вспенить при температуре 60 градусов.

Аккуратно влить молоко в кофе и вот, любимый латте Джамали готов.

«Я люблю вкусно поесть. Я получаю от этого удовольствие», – признавалась Джамала.

Также певица подчеркивала, что не должно быть все равно, что ты ешь и с кем ты ешь.

«Это вдохновляет и придает силы», - говорила Джамала.

Отметим, что в приготовлении латте берут за основу эспрессо кофе с добавлением молока и довершают выкладыванием на поверхность пенки.

Классические пропорции латте – это 50 мл эспрессо, 150 мл молока, 50 мл пены. Таким образом порция латте будет 200 мл.

Молоко можно заменить сливками.

Для домашнего латте возьмите молоко 3,2% жирности – перед взбиванием его нужно будет подогреть. А после того, как вы сварили эспрессо, процедите. Подавать латте лучше всего в стеклянных высоких чашках.

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